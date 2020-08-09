الثروة السمكية : إنشاء مفرخ لإنتاج الأسماك بتكنولوجيا إيطالية

قال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، أنه يتم حاليا إنشاء مفرخ بالإسكندرية بتكنولوجيا إيطالية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلى والإقليمى على إصباعيات القاروص والدنيس بطاقة إنتاجية 10 ملايين إصباعية أخرى.





وأضاف " السيد " خلال تصريحات صحفية ، أنه بذلك المفرخ يصبح إجمالي إنتاج المفرخ حوالي 15 مليون اصباعية بما يمثل 15% من حاجة السوق المحلى من اصباعيات القاروص والدنيس.





وأضاف السيد ، أنه تم إنشاء مزرعة سمكية حضارية يطبق فيها قواعد الآمان الحيوى لإنتاج أسماك القاروص والبلطى الاحمر صالحة للتصدير وذلك بتمويل من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (SASME ).







