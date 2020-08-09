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أخبار البلد

الثروة السمكية : إنشاء مفرخ لإنتاج الأسماك بتكنولوجيا إيطالية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، أنه يتم حاليا إنشاء مفرخ  بالإسكندرية بتكنولوجيا إيطالية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلى والإقليمى على إصباعيات القاروص والدنيس بطاقة إنتاجية 10 ملايين إصباعية أخرى.

وأضاف " السيد " خلال تصريحات صحفية ، أنه بذلك المفرخ يصبح إجمالي إنتاج المفرخ حوالي 15 مليون اصباعية بما يمثل 15% من حاجة السوق المحلى من اصباعيات القاروص والدنيس.

وأضاف السيد ، أنه تم إنشاء مزرعة سمكية حضارية يطبق فيها قواعد الآمان الحيوى لإنتاج أسماك القاروص والبلطى الاحمر صالحة للتصدير وذلك بتمويل من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (SASME ).


وأشار " رئيس هيئة الثروة السمكية " إلي أن تلك الإنشاءات  لتقديم نماذج لشباب الخريجين وصغار المستثمرين لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية تقوم على تسويق الأسماك سياحيا للزائرين لقضاء إجازة اليوم الواحد وصيد الأسماك من الأحواض وطهى هذه الأسماك للعائلات الزائرة بأسعار اقتصادية للمستهلك ومميزة للمنتج وبالتالي القضاء على دور الوسيط. 
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