ديربي جدة.. تعادل إيجابي في الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.. فيديو

تعادل فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد بهدف لكل منهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.
افتتح السوري عمر السومة التسجيل للأهلي في الدقيقة 31، بعد متابعته لتسديدة زميله عسيري.
وفي الدقيقة 42، عادل عبد الإله المالكي النتيجة للاتحاد بتسديدة صاروخية، وسط تشتت دفاعي من لاعبي الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابيًا.
ويحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة
د41' هدف للاتحاد! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020
#عبدالإله_المالكي يسجل هدف التعادل
#الاتحاد 1 : 1 #الاهلي
#الاتحاد_الأهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/DAI3msCH78
د29' هدف للأهلي! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 9, 2020
#عمر_السومه يفتتح التسجيل
#الاتحاد 0 : 1 #الاهلي
#الاتحاد_الأهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/JXZ4KOMhWC