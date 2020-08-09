AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ قانون دولي يحذر من استغلال إثيوبيا ثغرات مجلس الأمن.. ويؤكد اختراقها للقانون.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:56 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن إثيوبيا تستنزف وتستهلك الوقت في مفاوضات أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن التصريحات الإثيوبية تكشف عن سوء النية.

وقال سلامة، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الأعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن التصريحات الرسمية للدولة تخرج من ثلاثة مسؤولين رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية.

وأضاف سلامة، أن التصريحات الإثيوبية تنم عن سوء نية واضح وأخشى أن تستغل إثيوبيا الثغرات في مجلس الأمن من أجل تحقيق غايتها.

وعلق سلامة عن إشارة البعض إلى أن قيام إثيوبيا بملء السد بمثابة إعلان حرب قال سلامة: "مصطلح إعلان الحرب عفا عليه الزمن ولكن يمكن القول أن إثيوبيا خرقت القوانين والمعاهدات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن سلامة عن قانونية التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة: أي اتفاقية إطارية عامة يتبعها اتفاق أو ملحق فني

هاني رسلان: مصر تعاملت بصبر ومرونة مع ملف سد النهضة.. وهناك سوء نية من جانب إثيوبيا في المفاوضات

خبير مياه: السد غير آمن .. وسيمحو الخرطوم من الخريطة .. فيديو

أستاذ علوم سياسية: استمرار التعنت والمراوغة من إثيوبيا السيناريو الأرجح لأزمة سد النهضة

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

عباس شراقي : مصر لديها 6 اتفاقيات تاريخية مع إثيوبيا لمنع الضرر بشأن المياه

ترشيحاتنا

الجيش اللبناني: هذه حقيقة وجود أنفاق لـ حزب الله في مرفأ لبنان

كلام نهائي.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الكشف عن تمثال لأحد كهنة الإله حتحور فى ميت رهينة.. تفاصيل

دعاء بعد صلاة العصر لقضاء الديون والرزق الواسع.. أزح به كل همومك

تشكيل الأهلي .. جيرالدو ومروان يقودان الهجوم .. وديانج والسولية في المنتصف

أول رد فعل من الزمالك بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا من المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد

طريقة عمل الشيش طاووق في 15 دقيقة

بالريال السعودي.. سعر فستان درة في أحدث ظهور لها