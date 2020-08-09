أستاذ قانون دولي يحذر من استغلال إثيوبيا ثغرات مجلس الأمن.. ويؤكد اختراقها للقانون.. فيديو

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن إثيوبيا تستنزف وتستهلك الوقت في مفاوضات أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن التصريحات الإثيوبية تكشف عن سوء النية.





وقال سلامة، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الأعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن التصريحات الرسمية للدولة تخرج من ثلاثة مسؤولين رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية





وأضاف سلامة، أن التصريحات الإثيوبية تنم عن سوء نية واضح وأخشى أن تستغل إثيوبيا الثغرات في مجلس الأمن من أجل تحقيق غايتها.





وعلق سلامة عن إشارة البعض إلى أن قيام إثيوبيا بملء السد بمثابة إعلان حرب قال سلامة: "مصطلح إعلان الحرب عفا عليه الزمن ولكن يمكن القول أن إثيوبيا خرقت القوانين والمعاهدات".