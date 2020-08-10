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سيارات

بسبب كورونا.. تأجيل معرض فيلا ديست للسيارات النادرة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة BMW و فندق Grand Hotel Villa d’Este عن إلغاء معرض كونكورسو دي ليجانزا فيلا ديست ، للسيارات النادرة حول العالم ، بسبب جائحة فيروس كورونا

وكانت مجموعة BMW و فندق Grand Hotel Villa d’Este قد أعلنوا فى وقت سابق عن تنظيم المعرض فى شهر أكتوبر ٢٠٢٠ حتى ٢٨ إلى ٣٠ مايو ٢٠٢١.

واصدر منظمون المعرض بيان بشأن التاجيل اكدو من خلاله " إن الظروف الحالية ستمنع إقامة Concorso d’Eleganza بالشكل الذى يليق به لعام ٢٠٢٠، كما ان المنظمان يسعون إلى إقامة المعرض فى مايو لعام ٢٠٢١ بمستوى لا مثيل له من الترقب.

وأضاف البيان الصادر عن المنظمون " كان الأمر متوقعًا إلى حد ما بطريقة ما ، لأكون صريحًا، أي شخص يتخيل عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل هذا الوباء بنهاية العام لديه رؤية غير واقعية للمشكلة التي نواجهها جميعًا، قد لا تعود بعض الأشياء إلى الوضع "الطبيعي" ، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأحداث التي تنطوي على تجمعات كبيرة من الأشخاص. قد يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى على المدى الطويل.

كما سيتم تنظيم المعرض بشهر مايو 2021 على ضفاف بحيرة كومو فى شمال إيطاليا بانضمام مجموعة كبيرة من السيارات والدراجات النارية التى تم تأكيد حضورها بالفعل.

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