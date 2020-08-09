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اقتصاد

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بـ 30.34 نقطة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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وكالات
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 30.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7530.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 282 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الوطنية, تكوين, تبوك الزراعية, عناية, والكثيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي, طيبة, شاكر, نماء للكيمياويات, ودراية ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 1.63% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, تكوين، الإنماء, أملاك, وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, مكة, الراجحي, أرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 62.46 نقطة ليقفل عند مستوى 8186.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم تقاسمتها 718 صفقة.
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