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أخبار العالم

تصل للفصل.. تحذير كويتي لأساتذة الجامعات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:18 م
جامعة الكويت
جامعة الكويت
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محمود نوفل
حذر مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الغياب عن البلاد بالتزامن مع إنطلاقة التعليم عن بُعد في الجامعة ، موضحا ان من لم يتواجد داخل البلاد بدون أسباب قهرية سيتم إحالته الي لجان تحقيق وسيتم توقيع عقوبات عليهم قد تصل الي الفصل.

ودعا مدير جامعة الكويت بالإنابة جميع عمداء الكليات بإعداد كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المتواجدين داخل وخارج البلاد ، مشددا علي ضرورة ذكر اسباب منع تواجدهم في الكويت.

وأكد الظفيري في تصريحات لصحيفة القبس قائلا : حتى لو كان الأستاذ داخل البلاد، ولم يفعل بريده الألكتروني لمباشرة عمله في التعليم عن بعد، سيحال للجان المختصة للتحقيق ما لم تكن الأسباب قهرية.

وإختتم الظفيري تصريحاته قائلا : لن تقبل أي استقالة مقدمة من أعضاء الهيئتين حتى الموعد النهائي لتسليم نتائج اختبارات الطلبة على النحو المقرر باللوائح الجامعية.
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