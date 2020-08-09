برلمانى: استعداد كامل للدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

قال يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك احتياج كبير لوجود غرفة ثانية للبرلمان مكونة من خبراء وحكماء قادرين على مراجعة وتقديم الرأي فى اهم وابرز القوانين التى تخدم المجتمع المصرى.





وأكد "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة توجه جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بدوره مهم جدا وحيوي فإن هناك ملفات عديدة تحتاج الى مزيد من الدراسات تهتم بكافة الملفات الاقتصادية والمصرية ووجود مجلس الشيوخ يضمن ذلك الأمر.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مصر تسير نحو حياة ديمقراطية سليمة بإنشاء مجلس شيوخ جديد بعد الغاء القديم الذي سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة.





وتابع النائب حديثة:" هناك استعداد كامل لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ من خلال اتخاذ الاجراءات الاحترازية والاجرائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد".





وجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ المصري، للمصريين بالخارج، إنطلقت اليوم وستستمر على مدار يومين، 9 و 10. المجلس الذي عاد وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، بعد أن أوقف دستور 2014 العمل به.