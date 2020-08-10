إيمان وهمان: الجالية المصرية فى أمريكا متحمسة للمشاركة في انتخابات الشيوخ.. فيديو

قالت ايمان وهمان منسق الجالية المصرية في نيويورك، إن أمريكا فيها جالية مصرية كبيرة جدا وجميعهم متحمسون للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.





وأضافت ايمان وهمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، انه تم عمل اجتماعات مكثفة من قبل الجالية المصرية لتوعية المواطنين المصريين بكيفية اتمام عملية التصويت.





وتابعت منسق الجالية المصرية فى نيويورك، ان آلية انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق البريد السريع هي تجربة جديدة من نوعها.





وأوضحت ايمان وهمان أن أمريكا بها 5 قنصليات وسفارة مصرية لان أمريكا تحتوي على 50 ولاية.





وأشارت إلى أن الانتخاب عن طريق البريد السريع سهل عملية الانتخاب للمواطنين وحفاظا علي صحتهم واتباعا للاجراءات الاحترازية لكورونا.