التنظيم والإدارة يمول 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال 6 أشهر.. تفاصيل

موّل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال الستة أشهر الماضية فقط.





وأوضح الجهاز أنه لا يزال العمل جاريا في استكمال تمويل المكلفين وفق ما يرد للجهاز من وزارة الصحة والجهات المختلفة.





من ناحية أخرى، وفي إطار قيام الجهاز بدوره في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى المعروفة إعلاميا بالتسوية للعاملين بالقطاع الطبي، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز بدأ بالفعل في استحداث مجموعة وظيفية لتكنولوجيا العلوم الصحية - شعبة التخصص (أشعة- مختبرات- ....).



