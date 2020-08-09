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اقتصاد

التنظيم والإدارة يمول 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:23 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
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آية الجارحي
موّل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال الستة أشهر الماضية فقط.

وأوضح الجهاز أنه لا يزال العمل جاريا في استكمال تمويل المكلفين وفق ما يرد للجهاز من وزارة الصحة والجهات المختلفة.

من ناحية أخرى، وفي إطار قيام الجهاز بدوره في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى المعروفة إعلاميا بالتسوية للعاملين بالقطاع الطبي، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز بدأ بالفعل في استحداث مجموعة وظيفية لتكنولوجيا العلوم الصحية - شعبة التخصص (أشعة- مختبرات- ....).

وأشار إلى قيام الجهاز باتخاذ إجراءات تسكين المعاد تعيينهم من الحاصلين على البكالوريوس التقني (التكنولوجي) بنظام السنتين - وذلك بعد حصولهم على دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو الزمالة المصرية - على وظيفة أخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص، طالما تم التقدم من قبل جهاتهم بطلبات التسوية للجهاز قبل 2 نوفمبر 2019، وقد شمل التسكين 120 أخصائيا تكنولوجيا – شعبة التخصص بموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، و16 أخصائيا تكنولوجيا – شعبة التخصص بموازنة مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، و60 بموازنة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إلى جانب 175 أخصائيا تكنولوجيا – شعبة التخصص- بموازنة المستشفيات الجامعية بأسيوط، و2 أخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص بموازنة مستشفى صحة المرأة الجامعي، و97 أخصائيا تكنولوجيا – شعبة التخصص بموازنة الشئون الصحية بمحافظة الوادى.
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