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أخبار البلد

وزير البيئة اللبناني يستقيل من الحكومة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية في لبنان دميانوس قطّار استقالته من الحكومة، في ضوء انسداد أفق الحلول للأزمات التي يمر بها لبنان.
وقال قطّار – في بيان له مساء اليوم الاحد – إن الاستقالة تأتي أمام هول فاجعة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالي المفقودين وتعاطفا مع جميع المتضررين.

وأشار إلى أن أفق الحلول للأزمات بدت مسدودة على وقع التجاذبات السياسية التي يشهدها لبنان، والتي وصفها بـ "التجاذبات العبثية" وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص.

وأضاف وزير البيئة : "تجاوبا مع قناعاتي وضميري، قررت أن اتقدم باستقالتي من الحكومة، وفي لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل في قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبي طموحاتهم وأحلامهم، على أن أبقى دائما وأبدا في خدمة وطني وأهلي".

وكانت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد قد أعلنت استقالة مماثلة في وقت سابق من اليوم، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، وبقاء تغيير الأوضاع نحو الأفضل أمر بعيد - على حد تعبيرها - فضلا عن التداعيات الكارثية التي خلفها الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

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