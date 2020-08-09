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فن

مملكة إبليس الحلقة 7.. الكل بـ 7 أرواح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:31 م
مملكة ابليس
مملكة ابليس
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محمد نبيـل

 

كشفت الحلقة السابعة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس عن نجاح خطة حنيّة (رانيا يوسف) في جعل عرسة (علوي الحسيني) ومخيمر (محمد جمعة) يصدقان أن بودي (خالد أنور) وهو ولي جديد وله كرامات ونفحات سوف تتوالي على أهالي الحارة عندما يسيرون مع الحق الذي تدعي حنيّة أنه معها، ومن ناحية أخرى استفاق الخواجة (أحمد داود) من غيبوبته وبدأ التفكير في خطة لردع العجوز (محمود الليثي) والاستيلاء على الحارة مرة أخرى من قبضة الحسينية.

 

كما كشفت الحلقة عن مفاجأة تعود للفصل الأول وهي مقتل أبو دوسة، فبعد أن نسي الجميع الأمر، عاد شقيق الشيخ رمزي (علاء حسني) في المطالبة بحقه منه بعدما دفعه إلى قتل أبو دوسة، ليخوض رمزي صراعًا بين ماضيه كطبّال وحاضره كشيخ جامع، ليأخذ طبلته ويذهب لمواجهة حنيّة، التي بدورها تخبره أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شيخ يؤثر على الناس، وليس طبّالًا وذلك من أجل خطتها للاستيلاء على الحارة، بينما أزهار (غادة عادل) وداليدا (إيمان العاصي) وغريّبة (أسماء جلال) والعجوز (أحمد داود) يضعان خطة الرد، ولا أحد يعلم شيئًا عن كاسيا (سلوى خطاب) حتى الآن.

 

وأيضا:


ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها.


ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 


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