خوفا من كورونا.. حقيقة استبدال حقيبة المدرسة إلى أكياس معقمة بالإمارات

أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية ، أن ما تردد بشأن استبدال الحقيبة المدرسية الخاصة بالطلاب بأكياس معقمة لحمل الكتب أمر غير صحيح علي الإطلاق.





جدير بالذكر أن شائعات كانت قد نُشرت علي وسائل التواصل الإجتماعي تفيد بطلب أولياء الأمور بالإمارات بضرورة استبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلة: لا صحة لما يتم تداوله باستبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب.





كما دعت الوزارة عبر صفحتها علي " تويتر" جميع أولياء الأمور إلى ضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية.





يذكر أنه تم تداول مقطع صوتي زعم من خلاله أن الوزارة شددت على ضرورة استبدال الحقائب المدرسية بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب الدراسية بها، وذلك لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا.



