شهد شاهد من أهلها.. معارض تركي يكشف ألاعيب أردوغان الاستعمارية

شن عبد الله بوزكرت المعارض التركي البارز، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مؤكدا أن هذا الشخص لا يريد اي خير لاحد ولا الشعب التركي نفسه.





وأضاف بوزكرت، في حوار عبر سكايب، مع الاعلامي اسامة كمال، مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، أن أردوغان ذهب لدعم جماعة الاخوان لتحقيق أحلامه الغير مشروعة في المنطقة.





وتابع عبد الله بوزكرت المعارض التركي البارز، أن أردوغان يدفع بتركيا بعيدا عن محيطها العربي والأوروبي واتساقه مع إيران لتحقيق مصالح شخصية رغم ان ضار بالمصالح التركية وفي النهاية هذا كله صار به وتركيا بشكل واضح.



