علاج سرعة القذف.. 5 طرق لزيادة فحولة الرجال

بالنسبة لمعظم الرجال ، يمكن أن يكون ضعف الانتصاب فسيولوجيًا ونفسيًا ، مما يعني أنه يمكن أن يكون له أسباب جسدية وعاطفية. وفقًا لمايو كلينك ، يمكن أن يكون الضعف الجنسي نتيجة لمشكلة صحية خطيرة ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والتصلب المتعدد ومرض باركنسون ، إلخ.





علاج سرعة القذف بالاعشاب :

في بعض الحالات، يمكن أن تفيد الأعشاب في علاج الفتور الجنسي، حيث أن هناك عدد من الأعشاب التي ثبتت فاعليتها في هذا الأمر، فتزيد من الرغبة الجنسية وتقوم بتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق الذي يؤثر على قدرة الرجل في ممارسة العلاقة الحميمة.





- خلط نصف كوب من عسل النحل الاصلي مع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل. يستعمل بمقدرات ثلات ملاعق كل ليلة قبل النوم بساعتين و تتم مواصلة العلاج لمدة شهر على الاقل.

- شرب اليانسون قبل العملية الجنسية بنصف ساعة.

ونقدم اليكي إليك مجموعة من الأعشاب التي تساعد علاج سرعة القذف :

الهيل: يستخدم الهيل في معالجة الضعف الجنسي والفتور، وكذلك ضعف القذف، كونه يحتوي على مادة السينيول التي تساعد في زيادة تدفق الدم للأعضاء الجنسية، وبالتالي زيادة الرغبة يتم غلي بذور الهيل في ماء وشربها بشكل منتظم.





عشبة الجنسنج: تتميز هذه العشبة بمفعولها القوي في زيادة الرغبة الجنسية، حيث أن لها تأثير مشابه للهرمونات الجنسية، كما أنها تخلصك من الشعور بالتوتر، وتعالج سرعة القذف وضعف الإنتصاب.

وحتى تكون عشبة الجنسنج أكثر فعالية، يتم مزج القليل منها مع ملعقة عسل سدر، وكذلك قليل من مشروب الزنجبيل المغلي، ويتم شربه مرة يوميًا.

الزعفران: يعتبر الزعفران من أبرز الأعشاب لعلاج الضعف الجنسي، حيث يساعد في رفع كفاءة الدورة الدموية، وبالتالي تدفق الدم للقضيب، كما أنه يخفف من الضغوطات التي يشعر بها الرجل وتؤثر على رغبته، وبالتالي يزيد قوة الإنتصاب.





ولإستخدامه والحصول على فوائده، يتم وضع قليل من بذور الزعفران في ماء مغلي ويترك مغطى لمدة دقائق قليلة، ثم يتم تصفيته وشربه، كما يمكن تناول ملعقة من زيت الزعفران يوميًا.

جنين القمح: تحتوي بودرة جنين القمح على نسبة كبيرة من فيتامين هـ، وبالتالي يساعد في تحسين وظائف الجهاز التناسلي وعلاج الفتور الجنسي.

ويفضل مزج بودرة جنين القمح مع العسل الأبيض وتناول ملعقة يوميًا للحصول على أقصى فائدة ممكنة منه.

- المداومة على أكل الحبوب المفيدة كاللوز و السمسم المقشور.



