عضو النواب اللبناني: السلطة تكابر وتغامر بمستقبل البلاد.. وحان الوقت لتغيرها

قال الدكتور بلال عبد الله، عضو مجلس النواب اللبناني، إن مطالب المتظاهرين هي تغيير السلطة السياسية التي أتت للبنان بمعادلة إقليمية لم تكن متوازنة، وجعلت السلطة رئاسة لتنفذ مشاريع غير متناسبة مع مصالح لبنان التي تتركز على علاقاته الجيدة بجيرانه.





وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"،على أهمية الدور المصري الداعم لبلاده، قائلًا إن مصر قلب العروبة، وهناك شعور عاطفي وسياسي بين البلدين.





وواصل: "الدكتور بلال عبد الله، عضو مجلس النواب اللبناني، :"للأسف هذه السلطة السياسية من وقت انتخابات ميشيل عون، وقفت عائق، ووجدنا أنفسنا في عزلة كاملة عن العالم العربي والعالم الدولى ، وترتب عليه كلفة كبيرة على الواقع اللبناني".





وتابع: "هذه السلطة تكابر وتغامر بمستقبل لبنان وأصبحنا في وضع مالي واقتصادي ونتحايل على استفاقة الناس لإعادة صياغة هذا النظام".



