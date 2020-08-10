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سيارات

«حادث مؤسف».. قتل رضيعه بحركة خاطئة أثناء القيادة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:01 ص
«حادث مؤسف» .. قتل
«حادث مؤسف» .. قتل رضيعه بحركة خاطئة أثناء القيادة
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منة الله عبد الحميد
تخيل أن تكون سببًا في دهس ابنك بسيارتك عن طريق الخطأ، وتعيش حياتك طوال العمر تكره القيادة بسبب هذا الموقف الذي غير في حياتك 180 درجة.

قتل والد نجله الرضيع الذي يبلغ 18 شهرًا عن طريق الخطأ، بعدما دهسه بالسيارة في حين طريقه للخروج. 

وحدثت المأساة عندما عكس الوالد، الذي لم يتم ذكر اسمه، اتجاه سيارته ذات الدفع الرباعي، متجها بالخلف إلى خارج فيلا مستأجرة لقضاء العطلات في كونيل دي لا فرونتيرا بالقرب من قادش، بجنوب غرب إسبانيا، حيث كانت العائلة تقيم مع أصدقاء وفقًا لماء جاء في سكاي نيوز.

حاول والد الطفل إنقاذه وهرول به إلى المستشفى ولكن، الطفل توفي في الحال.

بدأت الشرطة المحلية  في إجراء التحقيقات  في الحادث، ووصف رئيس بلدية المدينة، خوان مانويل بيرموديز، ما حدث بأنه "مدمر ومأساوي"

لذلك ينصح عزيزي القارئ بالتأكد من الأشياء التي تقع أسفل السيارة من الأمام والخلف لتجنب الحوادث المفجعة.


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