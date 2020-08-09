لاستعادة نضارة وجمال البشرة .. إليك هذا الماسك

فقدان نضارة البشرة أكثر شئ يفقد المرأة جمالها ويجعلها تحتاج لاستخدام المكياج في حين انها لو قامت بعلاج مشاكل البشرة بشكل طبيعي لن تحتاج لاستخدام هذه المستحضرات المكلفة والمضرة بالبشرة.

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طريقة عمل وصفة زيت الزيتون وزبدة الكاكاو لتغذية البشرة وزيادة نضارتها وفقا لما أورده موقع "بولد سكاى" .

مكونات الماسك:

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة صغيرة زبدة الكاكاو السائلة

طريقة عمل الماسك:

- سخني ملعقة كبيرة زيت الزيتون في الميكروويف واخلطيها مع ملعقة صغيرة زبدة الكاكاو السائلة

- اتركي الماسك يبرد لفترة ثم ضعيه على وجهك ودلكيه برفق على المنطقة المصابة.

- اتركيه حتى يجف لمدة 15 دقيقة و استخدمى الماء الفاتر لشطف البقايا.

- استخدمى الماسك طريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج .



