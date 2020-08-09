AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دبلوماسي مغربي يرأس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ المصري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:06 م
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
مـيـس رضـا

عينت جامعة الدول العربية ، الدبلوماسي المغربي أحمد رشيد خطابي ، الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الرقابة على رأس وفد الجامعة لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي ستجرى جولتها الاولى يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

 

وكانت عمليات التصويت للمصريين في الخارج وعبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ، قد بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى غد الاثنين.


وقالت الخارجية المصرية، إنها وبعد دعوة المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر فيديو تعريفي بالخطوات التي حددتها لتصويت المصريين بالخارج بداية بالتسجيل على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى البعثات الدبلوماسية.

 

وقررت الخارجية تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أي صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أي شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

 

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور في العام 2019 والذي أعاده مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقا "مجلس الشورى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الخارجية تنشر فيديو تعريفيا بخطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

نقطة البداية.. بدء تلقي خطابات وأوراق انتخابات الشيوخ عبر البريد فى سفارة مصر بنيوزيلندا

سفيرة مصر في نيوزيلاندا: أقل من ساعة تفصلنا عن بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

بدء استقبال خطابات التصويت لانتخابات الشيوخ في سفارة مصر بأستراليا وقنصليتي سيدني وملبورن

بدء تلقي خطابات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بسفارتي مصر بــ طوكيو وسيول

بدء تلقي خطابات التصويت في انتخابات الشيوخ بسفارتي مصر في الصين وماليزيا

ترشيحاتنا

العربية: السودان يعلن مقاطعة مفاوضات سد النهضة غدا بسبب تعنت إثيوبيا

قال لها أنا هتجوز صاحبتك فابتسمت وقالت: ربنا يسعدك ياحبيبي.. كيف كانت النتيجة

كرة يد .. رحيل لاعب جديد من الأهلي إلى الدوري الإماراتي

أول رد فعل من الزمالك بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا من المصري

عقب إصابتها فى أحداث انفجار لبنان .. نادين نجيم تعلن عن قرار جريء

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الغد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. ليلى وملك أحمد زاهر بـ فستاين سوارية مميزة

عن طريق الهواء .. دراسة : الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

علاج سرعة القذف.. 5 طرق لزيادة فحولة الرجال