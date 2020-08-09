دبلوماسي مغربي يرأس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ المصري

عينت جامعة الدول العربية ، الدبلوماسي المغربي أحمد رشيد خطابي ، الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الرقابة على رأس وفد الجامعة لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي ستجرى جولتها الاولى يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وكانت عمليات التصويت للمصريين في الخارج وعبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ، قد بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى غد الاثنين.





وقالت الخارجية المصرية، إنها وبعد دعوة المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر فيديو تعريفي بالخطوات التي حددتها لتصويت المصريين بالخارج بداية بالتسجيل على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى البعثات الدبلوماسية.

وقررت الخارجية تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أي صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أي شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور في العام 2019 والذي أعاده مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقا "مجلس الشورى".