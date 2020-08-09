بدون أدوية.. أطعمة وعادات لعلاج الغدة الدرقية

الغدة الدرقية ، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في قاعدة العنق، مسؤولة عن إفراز هرمونات الغدة الدرقية في الجسم.





تؤثر هذه الهرمونات على معدل التمثيل الغذائي في الجسم جنبًا إلى جنب مع السرعة التي ينتج بها الطاقة. ليس هذا فقط ، تساعد الغدة الدرقية أيضًا في نمو الشعر والحفاظ على درجة حرارة الجسم والوزن ومعدل ضربات القلب وتقلبات المزاج إلى جانب الخصوبة وتطور الدماغ. ومع ذلك ، عندما لا تعمل الغدة بشكل صحيح (قصور الغدة الدرقية) أو تنتج هرمونات زائدة (فرط نشاط الغدة الدرقية) ، يمكن أن يعاني الشخص من مشاكل متعددة.





قال Twinkle Kansal ، مدرب التغذية المتكاملة ونمط الحياة ، لموقع Indianexpress.com: "لكن التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي والتغذية ونمط الحياة يمكن أن تساعد في شفاء الغدة الدرقية".





فيما يلي بعض الأطعمة التي تعمل في التئام الغدة الدرقية





البروبيوتيك

هناك 70-80 في المائة من الجسم العائلي. هذا هو المكان الذي تدخل فيه البروبيوتيك. الأطعمة الغذائية مثل الزبادي والمخللات المخمرة التقليدية والكومبوتشا والأرز كانجي واللبن الرائب.





الكركم

يحتوي على مادة قوية ومضادة للألئم. الكركم من التوابل الرائعة التي يمكن دمجها في أي نوع من الحقن في تقليل الالتهاب في الجسم.





ألاحماض الدهنية أوميغا -3

تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية من مضادات الالتهابات القوية الأخرى. بذور جوز الهند الغذائية ، أو جزأ مكمل زيت السمك إلى نظامك الغذائي.





نظام غذائي خال من السكر





فيما يلي بعض النصائح حول نمط الحياة لشفاء الغدة الدرقية





فيتامين د: فيتامين د ضروري لنظام المناعة الصحي. يعاني من نقص فيتامين د نمط الحياة الحديث. خذ حمام شمس العمود الفقري لمدة 15-20 دقيقة يوميًا. عن طريق إضافة والخضروات الورقية والصلصة الورقية الخضراء (النعناع والكزبرة والريحان والتولسي والكاري والمورينجا) النظام الغذائي يمكن أن يرفع مستويات فيتامين د في.





التأمل والتمارين الرياضية: يمكن أن تكون هذه الطريقة رائعة عند مقاومة التوتر. كما تعلم ، أثر آثار الجسم الشديد على الجسم. لعلاج الإجهاد المزمن ، قم بدمج اليوجا والبراناياما في روتينك اليومي ، جنبًا إلى جنب مع التمارين اليومية ، والنوم المناسب.