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حوادث

المتهمان في واقعة وفاة مدمن بالسلام يمثلان الجريمة ويكشفان تفاصيل جديدة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:01 ص
المتهمين
المتهمين
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محمد صبرى
أقرا المتهمان المتورطان فى واقعة وفاة مدمن بمدينة السلام ، بأنهما تربطهما علاقة صداقة بالمتوفى وإعتيادهما تعاطى المواد المخدرة، وحال تواجده صحبتهما بالشقة محل سكنهما لتعاطى المواد المخدرة شعر  بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين وتوفى على أثرها.

واشار المتهمان إلى أنهما اختمرت فى اذهاننا فكرة التخلص من الجثة خشية افتضاح أمرهما وتعرضهما للمسائلة القانونية ، وفى سبيل ذلك  قمنا بلف الجثة ووضعها داخل كيس بلاستيكى بداخله كمية من الأحجار وتوثيقه بالحبال.


 كما أقر المتهمان بأنهما قاما باستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" عقب إيهام قائدها بأن الكيس يحوى مستلزمات كهربائية، وتوجها لمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتخلصنا من الجثة بإلقائها بمياه الصرف الصحى بذات المنطقة .

 وأضافا بتخلصهما من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى بإلقائه بالطريق العام ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد ان نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة .

وفى وسط حراسة أمنية مشددة وبحضور ممثل عن النيابة العامة قاما المتهمان بتمثيل جريمتهما .

 تبلغ لقسم شرطة السلام أول من مواطن قرر بغياب (نجله ، مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") وبحوزته هاتفه المحمول ، عقب خروجه من مسكنهما منذ عدة أيام وعلل تأخره فى الإبلاغ لإعتياد نجله الغياب عن المنزل أكثر من مرة لإدمانه تعاطى المواد المخدرة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة تبين أن المجنى عليه كان بصحبة شخصين لأحدهما " معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم فى وقتٍ معاصر لغيابه وأنهما وراء إختفائه تم ضبطهما.
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