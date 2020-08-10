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اقتصاد

مصر تحصل على أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العربية.. تفاصيل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
اقتنصت مصر أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العرب إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار.

وذلك وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والذي أشار  إلى أن مصر استحوذت على حصة قدرها 35.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت في المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار. 


وفي السياق نفسه أوضحت  مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة الصدمات دون التأثير على تصنيفها، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام المالي الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالي المقبل.

وتابع التقرير كما انه من المتوقع وأن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط، وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجي فى بيئة الأعمال.
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