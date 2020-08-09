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خبير: استقالات الوزراء في لبنان تعني غياب الثقة في السلطة ويجب إعادة تشكيلها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:17 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
قال العميد الركن خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات، إن استقالات الوزراء في لبنان تعني غياب الثقة في السلطة ويجب إعادة تشكيلها، مؤكدًا أن هذه الوزارات صنعها ميشال عون مع حزب الله وهي غير قادرة على تحمل السلطة.

وتقدم عدد من الشخصيات البارزة والأحزاب السياسية باستقالتهم، مؤكدين أنه لا مفر من التغيير.

وأضاف مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات، خلال حواره لقناة الغد، أن الشعب اللبناني كله خارج بيته، ولن يهدأ إلا بسقوط السلطة، ويجب أن تسقط ويحل مكانها حكومة مستقلة، ولن يسكت اللبنانيون بعد الآن.

وتعجب من موقف رئيس الجمهورية الذي يلجأ إلى تعيين وزراء بدلًا من الوزراء الذين استقالوا، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس الوزراء  ولكن يجب إعادة السلطة من جديد.

وفي السياق أكدت مراسلتنا من بيروت أن المحتجين يحاولون اقتحام مجلس النواب، الذي لطالما حاول المتظاهرون الوصول إليه ولكن منعتهم قوى الأمن.


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