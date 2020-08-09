كلهم مجرمين.. إليسا توجه رسالة مؤثرة إلى الشعب اللبناني

وجهت الفنانة اليسا رسالة إلى أهل لبنان ومحبي الاستقرار والخير له، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقالت إليسا "لكل اللبنانيين اللى عم يدعمو إعادة الحياة لبيروت.. ألف تحية.. كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليتو وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة.. أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي".





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وعلقت إليسا "هذا هو الحد الأدنى الذى يمكننا القيام به لمساعدة شعبنا! كل الحب لـ بيروت.





ونشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعقب فيه على أحداث لبنان الحالية بعد مشاركتها فى مظاهرات اليوم وهاجمت فيها المسئولين اللبنانيين.





وقالت إليسا "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".