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الباز يكشف مطامع أردوغان في لبنان والشرق الأوسط.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:05 ص
محمد الباز
محمد الباز
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محمد حليم قنديل
كشف الاعلامي محمد الباز أطماع أردوغان في لبنان والشرق الأوسط وكيف يعمل أردوغان ونظامه على السيطرة على لبنان.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ان مصر ليست بعيدة على أطماع أردوغان على الاطلاق بل اان مصر هي المخطط الاساسي من المخطط الذي يقوده أردوغان.

وتابع الإعلامي محمد الباز أن بعد انفجار مرفأ بيروت الذي دمر بيروت أعلنت تركيا استعدادها لتولي عملية إعمار بيروت مرة أخرى.

وأوضح محمد الباز أن أردوغان قال انه يريد منح الجنسية التركية لأشخاص لبنانيون، مشيرا إلى أنه تحدث عن الأتراك فى لبنان.

وأشار إلى أن أردوغان يتحرك لحماية الاتراك فى جميع الدول بغرض تحقيق مطامعه وهذا سوف ينتج تواجد تركي في بعض الدول العربية كما كان فى العهد السابق.
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