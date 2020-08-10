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بين الناس

سكان المريوطية يطالبون بإغلاق مصرف اللبينى بعد تحويله إلى مقلب قمامة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن معتز صلاح والمقيم فى برج السعودي المريوطية هرم بعد المنيب الدائري محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين  إغلاق مصرف اللبينى بعد تحويله إلى مقلب قمامة .

ويقول فى رسالته : نعانى من انتشار الرائحة الكريهة الناتجة عن مصرف اللبيني وتحويله إلى مكان لتجمع القمامة وأصبحت تحوى الفئران والقوارض والحشرات الناقلة للعدوى، وهى ما تخشى من اصابة الأهالى بالأمراض المعدية فى ظل انتشار فيروس كورونا مطالبين بتغطيتها.

وناشد القارئ المسئولين بإغلاق المصرف  وعلى إزالة أسباب الشكوى .

 للتواصل مع القارئ 01001504442
أٌقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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