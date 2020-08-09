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مرأة

بدون مبالغة.. 4 خطوات لمكياج صيفي أنيق

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أحمر الشفاه هو ما يكمل مكياجك.. أولئك الذين يحبون المكياج لديهم أيضًا ارتباط قوي باللون الأحمر، لأنه لا يرفع من معنوياتك فحسب، بل يجعلك أيضًا تشعرين بالقوة الفائقة.

مؤخرًا ، نشرت ممثلة "الألعاب المقدسة" ، كوبرا سايت ، صورة بلون أحمر شفاه رائع غير لامع ولا يسعنا إلا أن نشعر بالرهبة من مظهرها. هنا ، نقوم بفك تشفير هذا المظهر لك في أربع خطوات سهلة. 

خطوات للحصول على هذا المظهر
ابدأ بوجه رطب تمامًا. أفضل طريقة للقيام بذلك هي مزج القليل من كريم ستروب أو مرطب هايلايت مع كريم الأساس أو كريم بي بي للحصول على مظهر لامع. ضعيه على وجهك وتأكدي من مزجه جيدًا باستخدام خلاط جمال مبلل.

قم بتمشيط حاجبيك بعناية باستخدام فرشاة ملفوفة واملأها. بعد ذلك ، باستخدام قلم رصاص فضي أو أبيض ، خطي خط الرموش السفلي والعلوي لجعل عينيك تبرزان. ضعي عليها طبقتين على الأقل من الماسكارا.

بعد ذلك ، أضف قلم تمييز إلى الزاوية الداخلية لعينيك ونقاط عالية من وجهك مثل جسر أنفك وصدغيك في وجهك وقوس كيوبيد. لا تنس أن تضيف أحمر الخدود ، يمكنك استخدام أحمر الشفاه الأحمر جدًا لنفسه.

إليكم نجمة هذا المظهر ، خذ أحمر الشفاه السائل الأحمر الخاص بك وارسم خطًا بعناية أو استخدم قلم تحديد الشفاه الأحمر. املأ الفراغات وستحصل أخيرًا على مظهر Sait باللون الأحمر اللامع!.
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