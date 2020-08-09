ملخص وأهداف مباراة الأهلي وإنبي.. فيديو

انتهت مباراة النادي الأهلي وإنبي بفوز المارد الحمر بهدفين نظفين في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 15 ببطولة الدوري الممتاز.
أحرز محمد هاني هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "75"، من عمر المباراة من خلال تمريرة بينية طولية أكثر من رائعة عن طريق أيمن أشرف من وسط الملعب بإتجاه محمد هاني المنطلق خلف مدافعي إنبي داخل منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة برأسية مباشرة ليستغل تقدم حارس إنبي ليضع الكرة في شباك إنبي .
وفي الدقيقة "95"، تمكن على معلول من إضافة الهدف الثاني في مرمي شباك إنبي من خلال ركلة حرة مباشرة على يسار منطقة جزاء إنبي، لتمر من جميع لاعبي الفريقين ومن الحارس محمود جاد مباشرة إلى داخل الشباك.
دأ اللقاء بهجمة منظمة من لاعبي النادي الأهلي، وبعد عدة تمريرات من منتصف الملعب وصلت الكرة إلي مروان محسن منفردا بحارس مرمي إنبي فسددها بقوة ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.
وأهدر لاعبو المارد الأحمر العديد من الفرص وتمكن مروان محسن من الانفراد بمرمي إنبي في الدقيقة "11"، من عمر المباراة ولكن تمكن رامي صبري مدافع إنبي من التصدي له ليحول الكرة إلى ركلة ركنية لصالح المارد الأحمر.
وفي الدقيقة 14 تمكن جيرالدو لاعب الأهلي من تمرير كرة عرضية داخل منطقة جزاء إنبي تمكن حارس الفريق البترولي من إبعادها.
وفي الدقيقة 26 أهدر أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي فرصة حقيقية كادت أن تسكن شباك إنبي عقب استقباله كرة عرضية ليتمكن من توجيهها برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.
وأوقف حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 30 لتناول اللاعبين المياه وفقا لشروط الاتحاد المصري لكرة القدم.
وبات الغضب واضحا على رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بسبب إهدار العديد من الفرص التي كانت تنهي المباراة .
وفي الدقيقة "56"، أهدر محمد مجدي قفشة فرصة حقيقة لصالح فريقه عقب انفراده بحارس مرمي إنبي ليتمكن الحارس من التصدي للكرة وإنقاذ شباك الفريق البترولي .
وفي الدقيقة "58" لجأ رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لتغيير في تشكيل اللاعبين وذلك من خلال خروج مروان محسن وأليو ديانج ومشاركة أليو بادجي وحمدي فتحي.
وفي الدقيقة 73 شارك وليد سليمان بدلا من جيرالدو قبل أن يلجأ للتغيير الرابع في الدقيقة "85"، بخروج مجدي قفشة ومشاركة محمود وحيد.
وقرر حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي مشاركة أحمد العجوز في الدقيقة 63 ، وخروج عمرو ناصر وعبد الرحمن عماد ومشاركة فيستون عبد الرازق ومحمود غالي قبل ان يلجأ إلي استخدام التبديلات الأخيرة بخروج كل من محمود بسيوني وكريم فؤاد ومشاركة أحمد حسن وعمر فتحي .
ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:
محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وجيرالدو و مروان محسن.
وجاء تشكيل إنبي:
حمود جاد، علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبدالرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد عرابي، أحمد العجوز، أحمد علي، عبدالرحمن عماد، كريم فؤاد، عمرو ناصر.