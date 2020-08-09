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منوعات

بـ فستان أسود.. نهاوند سري في إطلالة جديدة على إنستجرام

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:49 م
نهاوند سري
نهاوند سري
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محمد بدران

نشرت الإعلامية نهاوند سري المذيعة بقناة النادي الاهلي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نهاوند سري بإطلالة أنيقة حيث ترتدى فستان اسود قصير وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه مميز.

وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الإعلامية نهاوند سرى قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة (ON E)، 5، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.


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