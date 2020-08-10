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اقتصاد

هل يتراجع الدولار خلال الفترة المقبلة؟.. خبير يكشف مستقبل الأسعار مقابل الجنيه المصري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
توقعت حنان رمسيس، خبيرة اسواق المال، ثبات سعر الدولار أثناء الفترة القادمة على نفس السعر"، لافتة إلى أنه كان من المتوقع ارتفاع الدولار بقوة خاصةً بعد استخدام الدولة جزءًا كبيرًا من احتياطي النقد الأجنبي؛ لدعم أنشطة الدولة للتصدي لـ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت خبيرة اسواق المال في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه كان من المتوقع ارتفاع الدولار إلى قرابة 18 جنيها بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا. 


وتابعت خبيرة أسواق المال "ولكن بعد استخدام البنك المركزي لأسلوب الاقتصاد الحر الموجه للتعامل مع أزمة الدولار استطاع المركزي السيطرة على سعر الدولار إلى جانب التوقف عن الاستيراد واستبدال المنتج المحلي بالمنتج الأجنبي والتوسع في التصدير".

وأشارت إلى أن اكتشافات الغاز المتتابعة في أنحاء الدولة، كان لها أثر إيجابي في الاستغناء عن بند كان يستهلك من موازنة الدولة قرابة المليار دولار والاستعاضة عنه بالاكتفاء الذاتي المحلي بل والتصدير إلى الخارج ما ساهم في ثبات نسبي في سعر الدولار.

وبلغ سعر صرف الدولار 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم

سجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.70 جنيه للشراء و 21.5 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.37 جنيه للشراء و 17.60 جنيه للبيع .

وسجلت الكورنا السويدية 1.81جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية 

سجل 100 ين يابانى 15.00 جنيه للشراء و 15.17 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع .
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