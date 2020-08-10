ضبط 4 أطنان أسماك ولحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية لحيازته 4,110 طن سلع غذائية أسماك – مفروم لحوم – لحوم مستوردة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







