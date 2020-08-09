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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته غدا دون راحة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته غدًا الإثنين دون راحة، وذلك بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على فريق إنبي بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه غدًا الإثنين، ضمن استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري.

وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مواصلة التدريبات دون راحة من أجل الاستعداد بشكل قوي للمباراة المقبلة.

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على إنبي إلى 52 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

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