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رياضة

فايلر: قدمنا عرضا جيدا أمام إنبي.. والقادم أفضل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من منافسات بطولة الدوري.

وأشاد فايلر بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في الظهور الرسمي الأول بعد فترة التوقف، مضيفا أن الأهلي فرض سيطرته على مجريات المباراة أمام منافس قوي، خاض المباراة بطريقة دفاعية، ورغم ذلك أهدر لاعبونا العديد من الفرص والقادم أفضل.

وأضاف أن الهدف الأول ساعد في فتح المباراة، حيث واصل الأهلي فرض سيطرته على وسط الملعب، حتى نجح معلول في تسجيل الهدف الثاني قبل صافرة نهاية المباراة.

وأكد أن الجهاز الفني سعيد بعودة حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، مشددًا على أن عودته تمثل إضافة قوية لتشكيلة الفريق نظرًا لدوره المؤثر مع الأهلي.

واختتم فايلر تصريحاته بالتأكيد على أهمية كافة عناصر الفريق، ولا يشغل تفكيره غياب بعض اللاعبين، ودائمًا ما ينظر إلى المعطيات التي يملكها والتعامل في المباريات من خلال العناصر المتاحة والجاهزة للمشاركة.

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