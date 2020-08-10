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حوادث

ضبط 722 طن قمح فاسد بحوزة صاحب مطحن بالجيزة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:00 ص
قمح
قمح
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة لحيازته (722 طن أقماح مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها سوس – يرقات حية وميتة، و 73 طن دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص فى أوزان الشكائر بمقدار 1,459 طن من إجمالى الكمية) مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على  إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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