دي قرصة ودن.. رسالة تركها المتهمون بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل سرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





وقالت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين تركوا رسالة مضمونها "دى قرصة ودن" وذلك لإبعاد الشبهة عنهم، لعلمهم بهوية مالك الڤيلا.









وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط المتهمين بسرقة فيلا أبنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





وكشفت التحريات الأولية برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن ورا سرقة الفيلا ٣ متهمين يعملون في تنظيف وتقليم الحدائق، وتم ضبطهم من خلال المأموريات برئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر.





وأجرى فريق بحث بقيادة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، والعقيد أكرامي البطران وكيل فرقة أكتوبر، ومباحث قسم ثالث أكتوبر تفريغا لكاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة، كما تولى ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات.



