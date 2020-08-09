نبيلة مكرم: خط ساخن مع سفارتنا بلبنان للإبلاغ عن وجود مفقودين.. فيديو





وتابعت: يجب عليهم إبلاغ السفارة او وزارة الهجرة للتدخل على الفور.

قدمت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التعازي للشعب اللبناني في حادث إنفجار مرفأ بيروت، متابعه: هذا الحادث هز المنطقة العربية والعالم كله.وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أن من دورها كوزيرة للهجرة أن تطمئن على الجالية المصرية في لبنان، معقبه: حتى الآن هناك 3 حالات وفاة فقط من المصريين من محافظة الغربية.وواصلت: السفارة المصرية ببيروت عملت مع السلطات اللبنانية من أجل شحن جثامين المصريين، وبالفعل وصلت الجثامين يوم السبت الماضي.وشددت على أن الخطوط الساخنة بين السفارة ووزارة الهجرة مازالت تعمل من أجل أي بلاغ عن وجود مفقودين مصريين فى لبنان،