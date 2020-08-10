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تعليم

انتهاء الامتحانات التكميلية لـ أبنائنا في الخارج.. اليوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:02 ص
طلاب
طلاب
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ياسمين بدوى


تنتهي اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020 ، الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثالث الإعدادي (أبناؤنا في الخارج)

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هذا الامتحان يتم إجراؤه لطلاب الصف الثالث الإعدادي العائدين من الخارج أسوة بأقرانهم في أرض الوطن وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

واشار  إلى أنه تم عقد لجان امتحانية للطلاب المتقدمين للامتحانات بمحافظتهم أو المحافظة القريبة أيهما أقرب، وذلك لتخفيف أعباء السفر على أولياء أمور الطلاب.

وأضاف حجازي، أن الامتحانات تتم في جو من الهدوء والالتزام التام واتخاذ الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة لضمان سلامة الطلاب، حيث تم توفير أدوات الوقاية الشخصية للطلاب مع التعقيم الدوري للجان قبل وبعد إجراء الامتحان.

جدير بالذكر أن الوزارة تعقد امتحان تكميلي لطلاب أبنائنا في الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي، وقد تم عقد الامتحان لجميع الطلاب الذين تقدموا لتحرير استمارات التقدم بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي وفقًا لجدول الامتحان المعتمد لجميع القطاعات الأربعة التابع لها محافظات الطلاب المتقدمين.
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