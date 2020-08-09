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متحدثة الصليب الأحمر في لبنان: 158 قتيلا و6000 مصاب ضحايا انفجار بيروت ..فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:04 م
رونا حلبي
رونا حلبي
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إبراهيم القادري
قالت رونا حلبي، المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي في لبنان، إن الأحداث التي تدور منذ أمس في وسط بيروت نتج عنها إصابة 70 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لحاجتهم إلى العناية الطبية.

وأضافت رونا حلبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي "إكسترا نيوز"، أن المظاهرات كانت احتجاجا عقب انفجار مرفأ بيروت الذي نتج عنه دمار هائل في المدينة، مؤكدة أن الانفجار نتج عنه وفاة 158 شخصا و6000 مصاب.

وأوضحت رونا حلبي، أن الانفجار جاء في وقت صعب يعيشه لبنان من الناحية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك 20 شخصا مازالوا مفقودين.

وتابعت رونا حلبي، أنه منذ لحظة الانفجار تواصلنا مع مستشفيات بيروت وضواحيها لتقديم المساعدة لهم ومعرفة ما ينقصهم لعلاج الحالات وسنستمر في مساعدة المستشفيات.

واستكملت أن الصليب الأحمر يعمل على مساعدة اللبنانيين وليس له علاقة بالمساعدات التي ترسلها الدول.
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