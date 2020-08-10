بقيمة 203 آلاف جنيه.. ضبط مدير مخبز بلدي استولى على دقيق مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لتصرفه فى (37,350 طن دقيق بلدى مدعم ببيعه بالسوق السوداء).





قدرت المضبوطات بمبلغ مالى قدره 203557 جنيه دون إنتاج فعلى للخبز.



