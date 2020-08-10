AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بقيمة 203 آلاف جنيه.. ضبط مدير مخبز بلدي استولى على دقيق مدعم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:02 ص
دقيق
دقيق
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة مركز  شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لتصرفه فى (37,350 طن دقيق بلدى مدعم ببيعه بالسوق السوداء).

قدرت المضبوطات بمبلغ مالى قدره 203557 جنيه دون إنتاج فعلى للخبز. 

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط طنى سلع غذائية قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

ضبط 2 طن أسماك مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط مالك مخزن سلع غذائية لحجبه 10 أطنان أرز ودقيق عن الأسواق

استولى على ٢ مليون جنيه من الدعم.. القبض على صاحب مخبز بالسلام

اثبت عمليات صرف وهمية للخبز.. ضبط صاحب مخبز بالأميرية استولى على مليون جنيه

ضبط 1209 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

إيمان العاصي تدعو لليوتيوبر مصطفى حفناوي

هل اقتربنا من موجة ثانية لـ كورونا؟.. رئيس لجنة مكافحة الفيروس يجيب

ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية

منها الكتابة بدون استخدام اليد.. 3 ميزات خارقة في واتسآب

جنا عمرو دياب تثير الجدل مرة على انستجرام بإطلالة مثيرة

هل ينضم محمد إبراهيم للأهلي؟.. اللاعب يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا