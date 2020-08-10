فيديوجراف.. إجراءات طارئة في قرية البضائع الجوية

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارًا بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية والمختصة برئاسه اللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني.

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جاء قرار وزير الطيران في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.



