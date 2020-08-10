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حوادث

ضبط 1550 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة فى حملة أمنية بسوهاج

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان بمحافظة سوهاج لحيازته 1550 قطعة أدوات كهربائية "مفتاح – وش مفتاح – لقمة - مفتاح كشف"، مجهولة المصدر، مهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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