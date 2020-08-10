ضبط 1550 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة فى حملة أمنية بسوهاج

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان بمحافظة سوهاج لحيازته 1550 قطعة أدوات كهربائية "مفتاح – وش مفتاح – لقمة - مفتاح كشف"، مجهولة المصدر، مهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



