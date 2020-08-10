AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

22 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة عن الجوانب القانونية بالجامعات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



يأتي ذلك سعيا إلى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .


ولتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.



ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعات تدريبية لكل برنامج . 

 ومن ضمن هذه البرامج، برنامج الجوانب القانونية بالجامعات يومي 22 - 23 أغسطس 2020 ويحاضر فيه الدكتور حسين مقداد استاذ مساعد القانون العام بكلية الحقوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 أغسطس .. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة للتخطيط الاستراتيجي

دورة حول تصميم المقرارت الإلكترونية بجامعة حلوان

12 أغسطس... جامعة حلوان تنظم دورة ببرنامج علم النفس الايجابى

جامعة حلوان تنظم دورة حول استخدام التكنولوجيا في التدريس

22 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة عن الجوانب القانونية بالجامعات

24 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة لمكافحة العنف ضد المرأة

ترشيحاتنا

سبب صحي وراء تقليص دور بيومي فؤاد في فيلم النمس والإنس

علاج سرعة القذف.. 5 طرق لزيادة فحولة الرجال

عرض مريب من تركيا للبنانيين: الجنسية لمن قال أنا تركي

تطورات جديدة فى قضية هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد وزيري

نبيل الحلفاوي يرد بقوة على متابع شكك في صحة هدف الأهلى الأول أمام إنبى

خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

AdvertisementS

مرض شهير وراء وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي.. إليك طرق النجاة منه

خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

قولنا نبعد عننا العين برسالة مضللة.. اعترافات المتهمين بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

الأرواح باقية.. علي جمعة: الموتى يشعرون بالأحياء في العمل والمنزل والبيت

قرار كويتي جديد حول رعايا الدول المحظورة من دخول البلاد.. تفاصيل

إيمان السيد تخرج عن صمتها وترد على رفضها بالمعهد بسبب شكلها وإهانة السبكى وأزمتها مع عادل إمام

مش هتخلص قريب.. أسامة كمال يصدم الجميع بشأن أزمة سد النهضة

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

اتحاد الكرة يتراجع.. ظهور حالة إيجابية بنادي الاتحاد السكندري وغضب بين المسئولين بسبب أخطاء اللجنة

أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

سب وإهانة.. سيدة تعتدي على عاملة بسوبر ماركت بسبب الكمامة

فضل صلاة الفجر وماذا يحدث لك عند صلاتها.. أسرار لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات