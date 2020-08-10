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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق الجامعات بعين شمس.. اليوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:02 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربينى
يتفقد اليوم  وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  مكتب تنسيق الجامعات 2020 والذي يقام في جامعة عين شمس للمرة الأولى ، بينما انطلق اول امس، السبت، أعمال اليوم الأول لمكتب تنسيق الجامعات 2020، بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات بالكليات، بعد أن بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات الخميس الماضي، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وتستمر حتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.

 أكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة 6 أغسطس ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها اليوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.
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