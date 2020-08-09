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رياضة

مدرب حرس الحدود: أتوقع تأجيل مباراة المصري ‏

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:46 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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حسام الحارتي
أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أنه يتوقع تأجيل مباراة ‏فريقه أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الإثنين رغم وعود اللجنة ‏الخماسية بإقامة المباراة.‏

وأضاف محمد حليم خلال تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة "قناة الزمالك" قائلا:" أتوقع تأجيل مباراة المصري والحرس وأشفق ‏على الفريق البورسعيدي من وضعه الحالي وكم الإصابات الكبيرة ‏بفيروس كورونا".‏

وطالب حليم في نهاية تصريحاته بضرورة اقامة دوري من موسم جديد ‏والغاء الموسم الحالي.

وأعلن عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى إصابة 16 لاعبا بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى بالإضافة إلى الجهاز الفنى .


وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات خاصة، إن الأشعة والمسحات التي أجريت للفريق أثبتت إصابة 16 لاعبا بالإضافة إلى طارق العشرى المدير الفنى وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بالإضافة إلى فردين من الجهاز الفنى .

 

وكان المصرى قد تعرض للخسارة من الزمالك بهدف نظيف فى أولى مباريات الفريق بعد عودة الدورى بعد أزمة كورونا .

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