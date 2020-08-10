أخبار التوك شو.. مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية من الفيروس.. الجامعة العربية: جاهزون للمشاركة في تحقيق جاد بشأن انفجار بيروت

كشف النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل رفض اللجنة رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.

أكد حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة، على ضرورة الحذر من ارتفاع أرقام إصابات كورونا، مضيفًا:" هذه الأرقام جرس انذار لكل المصريين على أنهم فقدوا الحذر، وحتى الآن لم ندخل في موجة ثانية، و"إن شاء الله لسه بعيدين عنها".