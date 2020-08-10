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توك شو

أخبار التوك شو.. مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية من الفيروس.. الجامعة العربية: جاهزون للمشاركة في تحقيق جاد بشأن انفجار بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:02 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تعديلات قانون الكهرباء التي أقرتها اللجنة التشريعية بالبرلمان تساعد على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وتقضي عليها.

كشف  النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل رفض اللجنة رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.

أكد حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة، على ضرورة الحذر من ارتفاع أرقام إصابات كورونا، مضيفًا:" هذه الأرقام جرس انذار لكل المصريين على أنهم فقدوا الحذر، وحتى الآن لم ندخل في موجة ثانية، و"إن شاء الله لسه بعيدين عنها".

توقع الإعلامي أسامة كمال، عدم انتهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي في القريب العاجل، موضحا أن الجانب الإثيوبي مراوغ في المفاوضات الخاصة بالسد.

دخلت الفنانة مادلين طبر خلال حلقة برنامج "حلوة يا دنيا" في حالة بكاء هستيري بسبب انفجار بيروت الأخير.


كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن تفاصيل الاجتماع لدعم لبنان الذي دعت له فرنسا، وعقد اليوم الأحد، بمشاركة العديد من رؤساء الدول.

3 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا لوقف هجماتها على البشر، حيث فجرت روسيا مفاجأة كبرى بانتهائها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، وسيتم تسجيله فى 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم، معلنة تصنيع ما يقرب من 40 مليون جرعة أولية يتم تطعيمها للعاملين فى المجال الطبي وكبار السن.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في تعليقه على المجاميع المرتفعة لطلاب الثانوية العامة،: "ممكن نلاقي كسور تفرق من العام الماضي والحالي في دخول كليات الطب وغيرها، لكن مع زيادة أعداد الكليات نستطيع استيعاب كم كبير من مجاميع الطلاب". 

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن عدد طلاب علمي علوم الذين حصلوا على أكثر من 95% وصل إلى أكثر من 66 ألف طالب، بما يمثل 30.5% من طلاب شعبة علمي علوم.


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