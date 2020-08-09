مودريتش: انتهت مغامرتنا الأوروبية في وقت أقرب مما كنا نعتقد

بعث أحد نجوم ريال مدريد ، رسالة خاصة إلى جماهير النادي، بعد الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا، من دور الـ16.





وتعرض العملاق الإسباني للهزيمة على يد مانشستر سيتي ، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد دخل مباراة السيتي الأوروبية بمعنويات مرتفعة، بعد أن نجح في التتويج بالليجا، لكنه اصطدم بمستويات مذهلة، يظهر بها خصمه تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا ، الذي تسلح بفضل تفوقه في مباراة الذهاب، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.





وكتب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "انتهت مغامرتنا الأوروبية في وقت أقرب مما كنا نعتقد، الأمر محبط، حيث أننا لم نكن نتوقع الهزيمة".





وتابع: "ولكن، لا يمكن نسيان ما حققناه هذا الموسم، الدوري الإسباني كان مختلفًا، وأيضًا كأس السوبر الإسباني".





وأتم: "نفكر من الآن فصاعدًا، فقط في العودة للقتال بقوة من أجل لقب جديد، شكرًا لكل مشجعي ريال مدريد حول العالم".



