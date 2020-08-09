أخبار الحوادث.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:
3 عمال بالحدائق .. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب
نجح قطاع الأمن العام ، في ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمنطقة السادس من أكتوبر .
دي قرصة ودن.. رسالة تركها المتهمون بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل سرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية
انهار منزل فوق شاب من افضل شباب محافظة الدقهلية، وسط حاله من الحزن سادت الجميع.
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين إنتخابات (مجلس الشيوخ 2020) بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .
ارتفاع حصيلة حادث "ميكروباص الدائري الإقليمي" إلى 10 قتلى و6 مصابين
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها، إلى 10 متوفين، و6 حالات إصابة.