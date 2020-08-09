أخبار الحوادث.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





3 عمال بالحدائق .. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

نجح قطاع الأمن العام ، في ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمنطقة السادس من أكتوبر . المزيد ..





دي قرصة ودن.. رسالة تركها المتهمون بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب