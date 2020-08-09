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رياضة

سيد عبدالحفيظ يشيد بـ محمد هاني ويعلق على مشاركة حمدى فتحي.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن اداء الفريق امام انبي كان مقبول بشكل كبير خاصة وان المباراى كانت عقب توقف دام لـ 5 اشهر

وأضاف في تصريحات لـ قناة الأهلي أن اداء الفريق سيتحسن خلال الفترة المقبلة مشددا انه سيجتمع مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق اليوم لبحث خطته لاعداد الفريق خلال الفترة المقبلة 

وتابع أن عودة حمدي فتحي نجم الفريق جيده خاصة امه للاعب مهم ومؤثر و عودته امر ضروري حاليا مشددا ان اللاعب قدم اداء جيد بانلسبه لغيابه لمدة 9 اشهر 

وأضاف أن محمد هاني نجم من نجوم الفريق الذي اصبح له دور مؤثر للغايه في الفريق مشددا ان الاعتماد على الاطارف اصبح امر موجود في العالم كله مع عدم الاعتماد على الهجوم فقط لاحراز الاهداف 

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