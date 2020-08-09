في المصيف.. ماسك لتطهير الجلد وإزالة الخلايا الميتة

تتطلب المواسم المختلفة العناية بالبشرة.. إليك أحد مكونات المطبخ التي يمكنها معالجة العديد من مشاكل البشرة وذلك من خلال اللبن الرائب ودمجه مع عناصر طبيعية أخرى وتطبيقها على الجلد ، يمكن أن تعزز صحتها وتجعلها تتوهج وتحسن الدورة الدموية وملمس الجلد.









يعتبر اللبن الرائب الحامض من أفضل الأشياء التي يمكنك وضعها على الوجه. يمكن لخاصية التطهير أن تغذي بشرتك وتزيل خلاياها الميتة.





في الحقيقة ، ليس عليك القيام بأي شيء مفصل. ما عليك سوى تناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق من اللبن الرائب الخام وتطبيقه على الوجه والرقبة لتقليل مشاكل حب الشباب والتجاعيد وغيرها من الأشياء.









كل هذه العناصر الثلاثة ستكون متاحة في منزلك. لذا ، كل ما عليك فعله هو مزجها معًا ، بشكل أساسي ملعقتان كبيرتان من اللبن الرائب وموز مهروس وملعقتان صغيرتان من ماء الورد. الآن ضعي المعجون على وجهك ورقبتك وتأكدي من القيام بذلك كل يوم ، لأن التطبيق المنتظم يمكن أن يجعل وجهك يلمع بشكل طبيعي..









كيس اللبن الرائب والعسل وعصير الليمون مع الاستخدام المنتظم ، لن تضطر حتى إلى البحث عن أي منتجات ، فيعد اللبن الرائب مفيدا بشكل خاص لأولئك الذين لديهم منطقة T الزيتية.









الطريقة:

خذ ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب وملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. اصنعي عجينة متسقة ، ثم دلكيها على كامل الوجه والرقبة. اغسليه بعد 15 دقيقة عندما يجف.