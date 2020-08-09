محافظ بيروت: العثور على جثث كثيرة مجهولة الهوية لقتلى أجانب

أعلن محافظ بيروت اليوم الأحد، العثور على جثث كثيرة لقتلى من بينهم أجانب.









وقال محافظ بيروت إن جثثا كثيرة لقتلى في انفجار المرفأ لا تزال مجهولة الهوية، ومعظمها لسائقي شاحنات وعمال أجانب.









وكان محققو انفجار بيروت أعلنوا أنه لم تعد هناك إمكانية للعثور على أحياء وسط أنقاض الانفجار.









وكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت لوكالة "سبوتنك" الإخبارية، أن التعامل مع ملابسات ما جرى يأخذ في الحسبان كل الفرضيات المحتملة، بما في ذلك أن يكون الحادث متعمدا.









وقالت المصادر: "الفرضية الأكثر ترجيحا تتمحور حول عامل الإهمال المتصل بشكل مباشر بالفساد العام".



