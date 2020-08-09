مراسلة قناة otv اللبنانية: بيروت لم تشهد مظاهرات بهذا العنف.. فيديو

قالت ريما حمدان، مراسلة قناة otv اللبنانية، إنها تغطي المظاهرات منذ يومها الأول في بيروت وحتي اليوم والأمس، مشدده على أن بيروت لم تشهد مظاهرات بهذا العنف الذي شهدته اليوم وأمس.



وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أنه بالأمس حدث مشهد سيء في العاصمة بيروت وهو الإعتداء على قوات الشرطة، بالإضافة إلى اقتحام العديد من الوزارات من قبل المتظاهرين، وعقبت: هناك من يظن أن تلك الإقتحامات جاءت لإخفاء بعص الدلائل من داخل تلك الوزارات.



وواصلت قائلة: نعقد أن هناك حداث فوضى منظم يتم من أجل إخفاء بعض الدلائل، متابعه: السلطة في لبنان عبارة عن عدد من الأحزاب، والأرجح أن أحد تلك الأحزاب هو من دبر تلك الإقتحامات من أجل إخفاء ما يظهر إدانته.



وفيما يخص وضع المواطنين المشردين، أوضحت أنه لا يوجد مواطنين ينامون في الشارع، حيث قامت السلطة اللبنانية بفتح الفنادق من أجل بقاء المواطنين بها، وشددت على أن حتى لو لم تكن هناك تلك الفنادق كان سيكون هناك حملة تضامن شعبي وأهلي .



وأضافت بعض المواطنين المقيمين في الجبل والبقاع وضعوا منازلهم وأرقامهم بتصرف العائلات التي فقدت منازلها، مشددة على أنه لا يوجد مواطنينن يمكثون في الشارع، لافته إلى أنه منذ اليوم الأول للمظاهرات وحتى الآن لا يوجد مطالب محدده من قبل المتظاهرين.